Ibox припинив обслуговування карток monobank: що сталось

У Monobank попередили українців, що більше не вдасться поповнювати картки готівкою за допомогою терміналів Ibox. Це пов'язано з тим, що оператор більше не приймає поповнення на картки банку.

Окрім цього, Правління Нацбанку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Український банк у своєму застосунку назвав російські рахунки "гі*ном"

Відео дня

У зв'язку з цим Monobank просить клієнтів використати інші канали для поповнення карти.

"У зв'язку із відкликанням ліцензії в АТ АЙБОКС БАНК, компанія ТОВ МЕТАПЕЙ (оператор мережі терміналів BOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки. Компанії ТОВ МЕТАПЕЙ потрібен час для укладення нової угоди з іншим банком-партнером (замість АТ АЙБОКС БАНК) для приймання платежів", – повідомили у банку.

В monobank рекомендують уточнювати дані щодо варіантів та умов поповнення в додатку. Попередньо, поповнити картку готівкою можна через термінал мережі EasyPay та City24, а також у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Нагадаємо, раніше три великі українські банки відмовилися від російської мови у своїх додатках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!