Ibox прекратил обслуживание карт monobank: что произошло

В Monobank предупредили украинцев, что больше не удастся пополнять карты наличными с помощью терминалов Ibox. Это связано с тем, что оператор больше не принимает пополнение на карточки банка.

Кроме того, Правление Нацбанка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 07 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", – говорится в сообщении.

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В этой связи Monobank просит клиентов использовать другие каналы для пополнения карты.

"В связи с отзывом лицензии в АО АЙБОКС БАНК, компания ООО МЕТАПЕЙ (оператор сети терминалов BOX) временно не принимает пополнение на наши карточки. Компании ООО МЕТАПЕЙ требуется время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо АО АЙБОКС БАНК) для приема платежей", – сообщили в банке.

В monobank рекомендуют уточнять данные по вариантам и условиям пополнения в приложении. Предварительно, пополнить карту наличными можно через терминал сети EasyPay и City24, а также в кассах банков-партнеров: Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Напомним, ранее три крупных украинских банка отказались от русского языка в своих приложениях.

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