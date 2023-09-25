Ідеально до кави: рецепт круасанів з корицею

Це швидкий і простий рецепт від Shuba, який ідеально підійде для новачків на кухні. Поласуйте смаками осені під теплим пледом.

Інгредієнти:

Тісто листкове заморожене – 700 г

Масло вершкове несолоне – 100 г

Цукор тростинний коричневий – 125 г

Кориця мелена –2 ч. л.

Апельсин, цедра – 45 г

Для глазурі

Цукрова пудра – 50 г

Ванільний екстракт –1/2 ч. л.

Молоко 2,8% – 50 мл

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Спосіб приготування:

Кожен лист тіста розріжте навпіл по ширині, щоб у вас вийшло чотири прямокутники однакового розміру. Кожен змастіть розм’якшеним маслом, та посипте сумішшю цукру, кориці та апельсинової цедри. Скачайте прямокутники з найкоротшого боку в ковбаски, потім розріжте на 3 частини. Те саме зробіть з іншими шматочками.

Духовку розігрійте до 180°C. Візьміть форму для кексів і у кожне заглиблення помістіть рулет зрізом вгору. Випікайте 20-25 хвилин до золотистого кольору. Охолодіть.

Цукрову пудру просійте в миску, додайте ваніль і молоко, перемішайте.

Охоловші булочки змастіть глазур’ю.

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