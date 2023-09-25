Ідеально до кави: рецепт круасанів з корицею
Це швидкий і простий рецепт від Shuba, який ідеально підійде для новачків на кухні. Поласуйте смаками осені під теплим пледом.
Інгредієнти:
Тісто листкове заморожене – 700 г
Масло вершкове несолоне – 100 г
Цукор тростинний коричневий – 125 г
Кориця мелена –2 ч. л.
Апельсин, цедра – 45 г
Для глазурі
Цукрова пудра – 50 г
Ванільний екстракт –1/2 ч. л.
Молоко 2,8% – 50 мл
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Спосіб приготування:
Кожен лист тіста розріжте навпіл по ширині, щоб у вас вийшло чотири прямокутники однакового розміру. Кожен змастіть розм’якшеним маслом, та посипте сумішшю цукру, кориці та апельсинової цедри. Скачайте прямокутники з найкоротшого боку в ковбаски, потім розріжте на 3 частини. Те саме зробіть з іншими шматочками.
Духовку розігрійте до 180°C. Візьміть форму для кексів і у кожне заглиблення помістіть рулет зрізом вгору. Випікайте 20-25 хвилин до золотистого кольору. Охолодіть.
Цукрову пудру просійте в миску, додайте ваніль і молоко, перемішайте.
Охоловші булочки змастіть глазур’ю.
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