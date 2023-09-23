Проста закуска за 20 хвилин: рецепт булочок з листкового тіста з песто

Ці булочки за рецептом від Shuba дуже швидко та просто готуються і мають неймовірний смак. Чудово поєднуються з вином.

Інгредієнти:

Тісто листково-дріжджове – 500 г

Моцарела – 125 г

Томати – 2 шт.

Жовтки курячі – 1 шт.

Соус песто – за смаком

Приправа "Італійські трави" – за смаком

Базилік зелений, пучок - за смаком

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Спосіб приготування:

Тісто розріжте на однакові квадрати. Викладіть на деко, встелене пергаментним папером.

Зробіть на тісті надрізи та змажте соусом песто.

Викладіть нарізані кільцями томати та моцарелу, посипте спеціями. Бортики змастіть збитим жовтком.

Випікайте при 200°C духовці протягом 15-20 хвилин.

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