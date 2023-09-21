Вегетаріанська вечеря: рецепт овочевого рагу з тофу
Це овочеве рагу з тофу за рецептом від Shuba сподобається навіть тим, хто не є вегетаріанцями! Воно не лише смачне, але й дуже корисне.
Інгредієнти:
Тофу – 100 г
Часник, зубчики – 4 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Томати – 2 шт.
Перець солодкий – 1 шт.
Оливкова олія – 40 мл
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Зелень – за смаком
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Спосіб приготування:
Нарізане кубиками тофу обсмажте в розігрітій з 20 мл оливкової олії сковороді до золотистості.
Часник наріжте шматочками. Помідори поріжте кубиками. Розігрійте сковороду з рештою олії, викладіть часник, смажте 1-2 хвилини. Додайте помідори і тушкуйте ще кілька хвилин.
Цибулю подрібніть. Моркву і перець наріжте кубиками та покладіть всі овочі до помідорів. Посоліть, поперчіть і готуйте 5 хвилин.
У форму до тофу викладіть тушковані овочі і запікайте 30 хвилин при температурі 180°C.
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