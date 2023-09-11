Ситна вечеря для усієї сім’ї: рецепт рагу з баклажанами та картоплею

Таке рагу смачне як в гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Часник, зубчики – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.

Перець солодкий – 2 шт.

Борошно пшеничне – 1 ст. л.

Томати – 3 шт.

Картопля – 5 шт.

Баклажан – 3 шт.

Вода – за смаком

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

Цибулю і часник наріжте. Моркву натріть на крупній тертці. Перець очистьте та наріжте. Картоплю наріжте кубиками. Баклажани наріжте.

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Картоплю й баклажани залийте водою та поставте варитися.

На сковороді злегка обсмажте цибулю і моркву. Додайте перець, готуйте 2 хвилини. Посипте борошном, перемішайте, готуйте ще 1-2 хвилини.

Почистіть помідори очистьте і наріжте, долайте до овочів у сковороду, посоліть і готуйте 5 хвилин.

Перевірте готовність картоплі і баклажанів та додайте до них овочі зі сковороди, після чого варіть ще 10 хвилин.

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