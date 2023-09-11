Ситна вечеря для усієї сім’ї: рецепт рагу з баклажанами та картоплею
Таке рагу смачне як в гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом поділився Shuba.
Інгредієнти:
Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.
Часник, зубчики – 2 шт.
Морква – 1 шт.
Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.
Перець солодкий – 2 шт.
Борошно пшеничне – 1 ст. л.
Томати – 3 шт.
Картопля – 5 шт.
Баклажан – 3 шт.
Вода – за смаком
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
Цибулю і часник наріжте. Моркву натріть на крупній тертці. Перець очистьте та наріжте. Картоплю наріжте кубиками. Баклажани наріжте.
Картоплю й баклажани залийте водою та поставте варитися.
На сковороді злегка обсмажте цибулю і моркву. Додайте перець, готуйте 2 хвилини. Посипте борошном, перемішайте, готуйте ще 1-2 хвилини.
Почистіть помідори очистьте і наріжте, долайте до овочів у сковороду, посоліть і готуйте 5 хвилин.
Перевірте готовність картоплі і баклажанів та додайте до них овочі зі сковороди, після чого варіть ще 10 хвилин.
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