Рецепт швидкої грибної підливки по-закарпатськи за 30 хвилин
Ця грибна підлива за рецептом від Shuba є універсальною закускою,яка смакуватиме до основної страви або самостійно.
Інгредієнти:
Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.
Часник, зубчики – 1 шт.
Олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.
Масло вершкове 73% – 1 ст. л.
Печериці – 680 г
Вода – 400 мл
Сметана 30% – 200 мл
Сушений чебрець – 0.5 ч. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Спосіб приготування:
1. Цибулю і часник дрібно наріжте. Гриби наріжте довільними шматками.
2. На сковороді розігрійте олію і вершкове масло, додайте цибулю та готуйте до м’якості 1-2 хвилини.
3. Додайте часник і готуйте ще пів хвилини. Додайте гриби, посоліть та приправте перцем, перемішайте. Готуйте на середньому вогні до випаровування грибного соку.
4. Гриби посипте борошном і перемішайте. Готуйте до розчинення борошна. Частинами влийте воду, близько 400 мл. Варіть підливу впродовж 2 хвилин.
5. Додайте сметану, розмішайте. Коли підлива закипить, скуштуйте й доведіть до смаку сіллю й перцем. Додайте сухий чебрець, перемішайте.
6. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою і залиште настоюватись мінімум 5 хвилин.
Радимо також звернути увагу на рецепт грибного крем-брюле.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!