Рецепт быстрой грибной подливки по-закарпатски за 30 минут
Эта грибная подливка по рецепту от Shuba является универсальной закуской, которая будет смаковать до основного блюда или самостоятельно.
Ингредиенты:
Лук желтый репчатый – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. л.
Масло сливочное 73% – 1 ст. л.
Шампиньоны – 680 г
Вода – 400 мл
Сметана 30% – 200 мл
Сушеный чабрец – 0.5 ч. л.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Грибы нарежьте произвольными кусками.
2. На сковороде разогрейте растительное масло и сливочное масло, добавьте лук и готовьте к мягкости 1-2 минуты.
3. Добавьте чеснок и готовьте еще пол минуты. Добавить грибы, посолить и приправить перцем, перемешать. Готовьте на среднем огне к испарению грибного сока.
4. Грибы посыпьте мукой и перемешайте. Готовьте к растворению муки. Частями влейте воду, около 400 мл. Варите подливку в течение 2 минут.
5. Добавьте сметану, размешайте. Когда подливка закипит, отведайте и приведите по вкусу солью и перцем. Добавьте сухой чабрец, перемешайте.
6. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте настаиваться минимум 5 минут.
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