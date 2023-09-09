Рецепт быстрой грибной подливки по-закарпатски за 30 минут

Эта грибная подливка по рецепту от Shuba является универсальной закуской, которая будет смаковать до основного блюда или самостоятельно.

Ингредиенты:

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. л.

Масло сливочное 73% – 1 ст. л.

Шампиньоны – 680 г

Вода – 400 мл

Сметана 30% – 200 мл

Сушеный чабрец – 0.5 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Грибы нарежьте произвольными кусками.

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2. На сковороде разогрейте растительное масло и сливочное масло, добавьте лук и готовьте к мягкости 1-2 минуты.

3. Добавьте чеснок и готовьте еще пол минуты. Добавить грибы, посолить и приправить перцем, перемешать. Готовьте на среднем огне к испарению грибного сока.

4. Грибы посыпьте мукой и перемешайте. Готовьте к растворению муки. Частями влейте воду, около 400 мл. Варите подливку в течение 2 минут.

5. Добавьте сметану, размешайте. Когда подливка закипит, отведайте и приведите по вкусу солью и перцем. Добавьте сухой чабрец, перемешайте.

6. Выключите огонь, накройте крышкой и оставьте настаиваться минимум 5 минут.

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