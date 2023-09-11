Сытный ужин для всей семьи: рецепт рагу с баклажанами и картофелем

Такое рагу вкусно как в горячем, так и холодном виде. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.

Перец сладкий – 2 шт.

Мука пшеничная – 1 ст. л.

Томаты – 3 шт.

Картофель – 5 шт.

Баклажан – 3 шт.

Вода – по вкусу

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Лук и чеснок нарежьте. Морковь натрите на крупной терке. Перец очистить и нарезать. Картошку нарежьте кубиками. Баклажаны нарежьте.

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Картофель и баклажаны залейте водой и поставьте вариться.

На сковороде слегка обжарьте лук и морковь. Добавьте перец, готовьте 2 минуты. Посыпьте мукой, перемешайте, готовьте еще 1-2 минуты.

Почистите помидоры, очистите и нарежьте, преодолевайте к овощам в сковороду, посолите и готовьте 5 минут.

Проверьте готовность картофеля и баклажанов и добавьте овощи из сковороды, после чего варите еще 10 минут.

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