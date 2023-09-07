Как приготовить салат "Генеральский" из свежих овощей: простой рецепт заготовки на зиму
Салат "Генеральский" – это прекрасная заготовка на зиму, которая готовится из доступных, свежих ингредиентов и приносит вкусное удовольствие с нотками лета.
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Этот салат можно готовить, соблюдая базовый рецепт, но также можно экспериментировать с пропорциями и добавлять ингредиенты по собственному вкусу, пишет greenpost. Например, соль, сахар и уксус можно добавлять не чайными ложками, как в рецепте, а десертными, чтобы придать салату более насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг;
- Помидоры – 1 кг;
- Морковь – 300 г;
- Сладкий перец – 300 г;
- Капуста – 300 г;
- Лук – 300 г;
- Соль – 4 ч. ложки;
- Сахар – 8 ч. ложек;
- Уксус 70% – 4 ч. ложки;
- Масло растительное - 100 мл.
Приготовление:
- Огурцы нарезать на кружочки, помидоры – на части, сладкий перец – на полоски, капусту – на соломку, лук – на полукольца, а морковь натереть на большой терке.
- Добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Дайте салату постоять как минимум 3 часа.
- Разложите салат по банкам. Для стерилизации используйте время: 1 литровую банку – 30 минут, 0,5 литровую – 20 минут.
- Закрутите банки, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Готово! Теперь у вас есть вкусный салат "Генеральский" для употребления в любое время года.
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