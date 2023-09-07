Як приготувати салат "Генеральський" зі свіжих овочів: простий рецепт заготовки на зиму
Салат "Генеральський" – це прекрасна заготовка на зиму, яка готується з доступних, свіжих інгредієнтів та дарує смакову насолоду з нотками літа.
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Цей салат можна готувати, дотримуючись базового рецепта, але також можна експериментувати з пропорціями і додавати інгредієнти за власним смаком, пише greenpost. Наприклад, сіль, цукор та оцет можна додавати не чайними ложками, як у рецепті, а десертними, щоб надати салату більш насичений смак.
Інгредієнти:
- Огірки - 1 кг;
- Помідори - 1 кг;
- Морква - 300 г;
- Солодкий перець - 300 г;
- Капуста - 300 г;
- Цибуля - 300 г;
- Сіль - 4 ч. ложки;
- Цукор - 8 ч. ложок;
- Оцет 70% - 4 ч. ложки;
- Олія - 100 мл.
Приготування:
- Огірки нарізати на кружечки, помідори - на частини, солодкий перець - на смужки, капусту - на соломку, цибулю - на напівкільця, а моркву натерти на великій терці.
- Додайте решту інгредієнтів і добре перемішайте. Дайте салату постояти принаймні 3 години.
- Розкладіть салат по банках. Для стерилізації використовуйте час: 1 літрову банку - 30 хвилин, 0,5 літрову - 20 хвилин.
- Закрутіть банки, переверніть догори дном і закутайте їх до повного остигання. Готово! Тепер у вас є смачний салат "Генеральський" для вживання у будь-яку пору року.
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