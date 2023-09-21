Вегетарианский ужин: рецепт овощного рагу из тофу
Это овощное рагу из тофу по рецепту от Shuba понравится даже тем, кто не является вегетарианцами! Оно не только вкусно, но и очень полезно.
Ингредиенты:
Тофу – 100 г
Чеснок, зубчики – 4 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Томаты – 2 шт.
Перец сладкий – 1 шт.
Оливковое масло – 40 мл
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:
Нарезанный кубиками тофу обжарьте в разогретой с 20 мл оливкового масла сковороде до золотистости.
Чеснок нарежьте кусочками. Помидоры порежьте кубиками. Разогрейте сковороду с оставшимся маслом, выложите чеснок, жарьте 1-2 минуты. Добавьте помидоры и тушите еще несколько минут.
Лук измельчите. Морковь и перец порежьте кубиками и положите все овощи в помидоры. Посолите, поперчите и готовьте 5 минут.
В форму к тофу выложите тушеные овощи и запекайте 30 минут при температуре 180°C.
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