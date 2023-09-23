Простая закуска за 20 минут: рецепт булочек из слоеного теста из песто

Эти булочки по рецепту от Shuba очень быстро и просто готовятся и обладают невероятным вкусом. Прекрасно сочетаются с вином.

Ингредиенты:

Тесто листово-дрожжевое – 500 г

Моцарелла – 125 г

Томаты – 2 шт.

Желтки куриные – 1 шт.

Соус песто – по вкусу

Приправа "Итальянские травы" – по вкусу

Базилик зеленый, пучок – по вкусу

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Способ приготовления:

Тесто разрежьте на одинаковые квадраты. Выложите на противень, устланный пергаментной бумагой.

Сделайте на тесте надрезы и смажьте песто соусом.

Выложите нарезанные кольцами томаты и моцареллу, посыпьте специями. Бортики смажьте взбитым желтком.

Выпекайте при 200°C духовке в течение 15-20 минут.

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