Ідеально до м‘яса: рецепт домашнього кетчупу з часником на зиму

Домашній кетчуп з часником та травами за рецептом від Shuba ідеально підійде до м‘ясних страв.

Інгредієнти:

Сік томатний – 4 л

Цукор – 360 г

Часник, головка – 1 шт.

Сіль – 2 ст. л.

Перець чорний мелений – 1 ч. л.

Перець червоний мелений – 1 ч. л.

Куркума – 0.5 ч. л.

Кардамон, зерно – 2 шт.

Гвоздика – 6 шт.

Крохмаль картопляний – 4 ст. л.

Кориця мелена – 0.5 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Помийте і простерилізуйте банки 0.5 л. Кришки проваріть 6-7 хвилин в окропі.

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2. Томати переберіть, відберіть дуже стиглі, але цілі і не гнилі, помийте і перебийте у блендері, після чого протріть через дрібне сито.

3. Перелийте сік у каструлю, додайте цукор і доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменшіть вогонь до мінімального і варіть 40 хвилин.

4. Візьміть з каструлі 1 склянку томатного соку і розведіть в ньому крохмаль, відставте.

5. До соку додайте сіль, мелений чорний і червоний перці, мелену корицю, пропущений через прес часник, перемішайте і варіть ще 20 хвилин.

6. Вилийте в каструлю розведений крохмаль і томатний сік, додайте куркуму, гвоздику і кардамон. Варіть ще 5-10 хвилин і розлийте по стерилізованих банках. Закатайте, переверніть і вкутайте до повного остигання.

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