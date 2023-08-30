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Простий рецепт маринаду для хрустких кабачків на зиму

Билім Олена

Простий рецепт маринаду для хрустких кабачків на зиму

Кінець літа завжди знаменується консервацією запасів на зиму. Особливо популярними для закруток є огірки, помідори та інші овочі.

Пропонуємо взяти до уваги рецепт маринованих кабачків, які будуть пряними та хрусткими. Вони неодмінно сподобаються вам. Цей рецепт настільки простий і швидкий, що всього за кілька хвилин ви приготуєте смачні хрусткі кабачки в банках.

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На три літрові банки знадобиться:

  • 2 кг кабачків
  • 21 зубчик часнику
  • Суцвіття кропу – по одному в кожну банку
  • 3 лаврові листи
  • 15 горошин запашного перцю
  • 15 штук гвоздики
  • коріандр мелений – до смаку.

Як готувати

Банки, в яких будете закривати кабачки, ретельно вимийте та простерилізуйте. Також потрібно прокип'ятити кришки для банок.

Кабачки треба вимити та нарізати кружечками, завтовшки близько 1 см.

На дно кожної банки треба покласти зелень, часник, лавровий листок, по 5 горошин запашного перцю та стільки ж гвоздики, за бажанням додайте на кінчику ножа в кожну банку коріандр.

Потім щільно утрамбуйте кабачки в банках та залийте їх окропом.

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Тепер треба підготувати маринад для кабачків. Для цього позливайте з банок з кабачками воду у велику каструлю, додайте ще 100 мл води. Засипте 2 с. л. солі з гіркою та 70 г цукру.

Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипить, додайте 80 мл оцту 9% та проваріть хвилину. Потім маринад одразу треба розлити по банках із кабачками та закатати їх кришками.

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