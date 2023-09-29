Ідеально на сніданок: рецепт касероль – запіканки з сосисками

Слово касероль означає велику глибоку каструлю і, окремо, їжу, яку приготували в цьому посуді. Ця страва за рецептом від Shuba дуже ситна та неймовірно смачна.

Інгредієнти:

Сосиски – 450 г

Цибуля жовта ріпчаста – 0.5 шт.

Перець болгарський червоний – 1 шт.

Яйця курячі – 10 шт.

Вершки 15% – 1.4 склянки

Гірчиця – 1.5 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Перець духмяний мелений – 0.7 ч. л.

Твердий тертий сир – 2 склянки

Батон – 1.5 шт.

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Спосіб приготування:

Духовку розігрійте духовку до 180 градусів.

Форму для запікання змастіть олією.

Подрібніть очищену цибулю.

Червоний перець подрібніть.

Наріжте крупними квадратами батон.

Велику сковорідку розігрійте велику сковороду на середньому вогні. Викладіть сосиски, подрібнивши їх на невеликі шматочки. Готуйте 6-8 хвилин.

Додайте болгарський перець, цибулю і готуйте ще 3 хвилини.

Перекладіть на тарілку та охолодіть.

У мисці збийте яйця, вершки, гірчицю, гострий соус (за бажанням), сіль, чорний перець. Додайте 1,5 склянки тертого сиру, кубики батона, сосиски з перцем і цибулею. Перемішайте.

Перекладіть все у форму для запікання і розрівняйте.

Форму накрийте фольгою і відправте в духовку на 50 хвилин, після чого зніміть фольгу і покладіть зверху ½ склянки сиру, що залишився.

Збільште температуру до 200 градусів і випікайте ще 10-15 хвилин.

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