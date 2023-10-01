Ідеальний варіант перекусу на роботу та в школу: рецепт мафінів з сиром
Ці мафіни за рецептом від Shuba є чудовим додатком до супів або легким перекусом між основними прийомами їжі.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 175 г
Розпушувач – 1 ч. л.
Сода харчова – 1/4 ч. л.
Перець чорний мелений – 1/4 ч. л.
Молоко 2,8% – 50 мл
Яйця курячі — 1 шт.
Олія – 100 мл
Цибуля ріпчаста – 1/5 шт.
Твердий сир – 75 г
Масло вершкове 73% – 1 ч. л.
Сіль – 1/4 ч. л.
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Спосіб приготування:
Наріжте дрібно цибулю й протушкуйте її до м’якості.
Духовку розігрійте до 180 градусів.
В глибокій мисці змішайте борошно, розпушувач і соду.
Повільно додайте в суху суміш збите яйце, олію і молоко та розмішайте.
Натріть сир і додайте в тісто. Додайте цибулю, перемішайте.
Суміш розподіліть у форми для мафінів і поставте в духовку. Випікайте приблизно 25 хвилин, потім перевірте випічку за допомогою шпажки. Якщо шпажка суха — мафіни готові.
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