Идеальный вариант перекуса на работу и в школу: рецепт мафинов с творогом

Эти мафины по рецепту от Shuba являются отличным дополнением к супам или легким перекусом между основными приемами пищи.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 175 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода пищевая – 1/4 ч. л.

Перец черный молотый – 1/4 ч. л.

Молоко 2,8% – 50 мл

Яйца куриные – 1 шт.

Масло растительное – 100 мл

Лук репчатый – 1/5 шт.

Твердый сыр – 75 г

Масло сливочное 73% – 1 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

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Способ приготовления:

Нарежьте мелко лук и протушите его до мягкости.

Духовку разогрейте до 180 градусов.

В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соду.

Медленно добавьте в сухую смесь взбитое яйцо, растительное масло и молоко и размешайте.

Натрите творог и добавьте в тесто. Добавьте лук, перемешайте.

Распределите смесь в формы для мафинов и поставьте в духовку. Выпекайте примерно 25 минут, затем проверьте выпечку с помощью шпажки. Если шпажка сухая – мафины готовы.

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