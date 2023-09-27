Пряный и терпкий перекус: Как приготовить маринованные сливы на зиму

Для многих хозяек приготовление заготовок на зиму стало не просто необходимостью, а своеобразным хобби, помогающим отвлечься от тревожных новостей и депрессивных мыслей, особенно в важное время войны.

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Если вы уже закрыли сливы в собственном соке, то на этот раз стоит попытаться замариновать их. theLime предлагает простой рецепт для этого процесса. Такие сливы станут отличным дополнением к вашему зимнему столу и подарком для родных и близких.

Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л.

Сливы "Венгерка" (2 кг)

Вода (1,5л)

Сахар (1 кг 100 г)

Яблочный уксус (15 ст. л.)

Ароматный алкоголь (5-7 ст. шт.)

Корица (0,5 ч. л.)

Лавровый лист (15 шт.)

Гвоздика (15 шт.)

Душистый перец горошком (15 шт.)

Черный перец горошком (20 шт.)

Анис (3 звездочки)

Приготовление:

Сливы тщательно промываем под проточной водой и оставляем их в холодной воде на полчаса. Для приготовления сиропа добавляем сахар в воду и перемешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Затем добавляем яблочный уксус и ароматный алкоголь (можно использовать коньяк, ром, бренди). После закипания варим сироп в течение 15 минут. Промойте сливы перекладываем в большую кастрюлю, добавляем все специи, а затем заливаем их сиропом. Кастрюлю накрываем крышкой и оставляем на 1 час. После этого сироп следует слить в другой сосуд и ставить на плиту. Ожидаем, пока сироп закипит, а затем снова заливаем сливы на 1 час. Этот шаг повторяем трижды. Банки для консервации следует стерилизовать в духовке. В чистые банки раскладываем сливы и заливаем их свежим закипавшим сиропом. Герметически закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и оборачиваем теплым пледом или одеялом. После полного охлаждения маринованных слив можно переместить в прохладное место.

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