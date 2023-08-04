Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт
Помидоры – один из самых популярных овощей для консервирования. Их можно консервировать целиком или половинками. Также можно добавлять к ним различные специи, такие как чеснок, горошковый перец, гвоздика и корица.
Однако не все могут употреблять уксус. К примеру, людям с проблемами желудка уксус может быть вредным. Для таких людей есть отличная альтернатива – консервирование помидоров без уксуса.
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Для консервирования помидоров без уксуса вам понадобятся следующие ингредиенты (на трехлитровую банку):
- 5 столовых ложек сахара
- 2 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка лимонной кислоты
- 2-3 зубчика чеснока
- несколько горошин перца
- 2-3 гвоздики
- щепотка корицы
- помидоры
Как консервировать помидоры без уксуса:
- Промойте помидоры и удалите плодоножку.
- Уложите помидоры в стерилизованные банки.
- Залейте банки крутым кипятком.
- Дайте банкам остыть, а затем снова слейте воду.
- В банки добавить сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, перец горошком, гвоздику и корицу.
- Залейте банки крутым кипятком и прикройте крышками, которыми будете закрывать банки.
- Поставьте банки в большую кастрюлю и кипятите в течение 30 минут.
- Затем банки извлеките и закатайте крышками.
Приготовленные таким образом помидоры следует хранить в темном прохладном месте.
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