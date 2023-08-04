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Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Былим Елена

Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Помидоры – один из самых популярных овощей для консервирования. Их можно консервировать целиком или половинками. Также можно добавлять к ним различные специи, такие как чеснок, горошковый перец, гвоздика и корица.

Однако не все могут употреблять уксус. К примеру, людям с проблемами желудка уксус может быть вредным. Для таких людей есть отличная альтернатива – консервирование помидоров без уксуса.

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Для консервирования помидоров без уксуса вам понадобятся следующие ингредиенты (на трехлитровую банку):

  • 5 столовых ложек сахара
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты
  • 2-3 зубчика чеснока
  • несколько горошин перца
  • 2-3 гвоздики
  • щепотка корицы
  • помидоры

Как консервировать помидоры без уксуса:

  1. Промойте помидоры и удалите плодоножку.
  2. Уложите помидоры в стерилизованные банки.
  3. Залейте банки крутым кипятком.
  4. Дайте банкам остыть, а затем снова слейте воду.
  5. В банки добавить сахар, соль, лимонную кислоту, чеснок, перец горошком, гвоздику и корицу.
  6. Залейте банки крутым кипятком и прикройте крышками, которыми будете закрывать банки.
  7. Поставьте банки в большую кастрюлю и кипятите в течение 30 минут.
  8. Затем банки извлеките и закатайте крышками.

Приготовленные таким образом помидоры следует хранить в темном прохладном месте.

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