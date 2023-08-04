Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт

Помідори – це один з найпопулярніших овочів для консервування. Їх можна консервувати цілими, чи половинками. Також можна додавати до них різні спеції, такі як часник, перець горошком, гвоздика та кориця.

Однак, не всі можуть вживати оцет. Наприклад, людям з проблемами шлунка оцет може бути шкідливим. Для таких людей є чудова альтернатива – консервування помідорів без оцту.

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Для консервування помідорів без оцту вам знадобляться такі інгредієнти (на трилітрову банку):

5 столових ложок цукру

2 столові ложки солі

1 чайна ложка лимонної кислоти

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2-3 зубчики часнику

кілька горошин перцю

2-3 гвоздики

щіпка кориці

помідори

Як консервувати помідори без оцту:

Промийте помідори й видаліть плодоніжки. Укладіть помідори в стерилізовані банки. Залийте банки окропом. Дайте банкам охолонути, а потім знову злийте воду. У банки додайте цукор, сіль, лимонну кислоту, часник, перець горошком, гвоздику та корицю. Залийте банки окропом і прикрийте кришками, якими будете закривати банки. Поставте банки в велику каструлю й кип'ятіть протягом 30 хвилин. Потім банки витягніть й закатайте кришками.

Приготовані у такий спосіб помідори потрібно зберігати у темному прохолодному місці.

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