"Їх треба вигнати з кожного куточка української землі": Зеленський відреагував на підрив Каховської ГЕС та збирає екстрене засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що руйнування дамби Каховської ГЕС російськими окупантами свідчить про необхідність негайного вигнання їх з території України. Глава держави опублікував відеозапис на своїх соціальних мережах.

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"Російські терористи, руйнуючи дамбу Каховської ГЕС, лише підтверджують перед усім світом, що вони повинні бути вигнані з кожного куточка української землі. Не можна їм дозволити жодного метра, оскільки кожен метр вони використовують для поширення терору. Лише перемога України принесе нам безпеку. Ця перемога буде. Ані вода, ані ракети, ані будь-які інші засоби не змогли зупинити Україну", – зазначив Зеленський у своєму повідомленні.

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Президент підкреслив, що всі служби працюють над вирішенням цієї ситуації. Він також підтвердив повідомлення Олексія Данілова щодо скликання Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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