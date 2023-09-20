Ілон Маск планує зробити платним доступ до мережі X

Ілон Маск оголосив про можливу введення плати за доступ до платформи X, раніше відомої як Twitter, з метою боротьби з ботами.

Він висловив свої думки під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і відзначив, що платіжна система може стати єдиною ефективною мірою протистояння ботам., повідомляє BBC.

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"Ми розглядаємо можливість введення невеликого щомісячного платежу за користування системою", – зазначив глава компаній Tesla і SpaceX.

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Зараз невідомо, чи це був лише неофіційний коментар, чи ж сигнал про більш жорсткі плани, які можуть бути оголошені в майбутньому.

Ілон Маск раніше висловлював погляди на необхідність боротьби з ботами і фейковими акаунтами на платформі, ввівши плату за верифікацію облікових записів.

Після того, як Маск очолив Twitter минулого року, він спробував заохотити користувачів платити за розширений сервіс, який тепер називається X Premium. Це дозволило платним підписникам користуватися додатковими функціями, такими як довші повідомлення і підвищена видимість на платформі, проте базовий доступ до X залишається безкоштовним.

Наразі X Premium коштує 8 доларів на місяць у США, але ціна може варіюватися залежно від країни користувача. Маск також зазначив, що розглядає можливість запровадження більш доступних тарифів для користувачів.

Він підкреслив важливість боротьби з ботами та відзначив, що це може бути єдиною ефективною мірою захисту від великих армій ботів.

Проте існує ризик того, що введення плати за доступ може призвести до втрати значної частини користувачів платформи X, що, в свою чергу, може вплинути на прибуток від реклами, яка наразі є основним джерелом доходу компанії.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Ілон Маск відповів на твіт заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва та запитав, як у Росії справи в Бахмуті.

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