Чи має право пенсіонер накопичувати свою пенсію на карті

Пенсійні виплати можуть надходити до отримувачів різними шляхами. Одні з найпоширеніших методів – це зарахування коштів на банківську картку або доставка через відділення Укрпошти. Деякі особи пенсійного віку мають бажання зберігати гроші на банківській карті. Проте використовувати для цього пенсійний рахунок не рекомендується. Про це пише 24 tv.ua.

Справа в тому, що для отримання пенсії створюється окремий банківський рахунок. Операції на ньому перебувають під контролем відповідних державних органів.

За словами міністерки Дарини Марчак, озвученими в ефірі телемарафону, якщо пенсіонер не здійснював жодних операцій зі свого банківського рахунку протягом півроку, надходження пенсії буде призупинено. Важливо зазначити, що виплата не скасовується повністю, а лише тимчасово блокується. Це означає, що кошти залишаються на рахунках Пенсійного фонду до з'ясування всіх обставин.

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Дарина Марчак, заступниця міністра соціальної політики, пояснює:

"Коли особа відновлює можливість отримувати свої кошти, ці гроші очікують на неї. Термін очікування становить не більше 3 років, але наразі це обмеження не застосовується до тих, хто отримував пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях."

Щоб уникнути такої ситуації, пенсіонеру достатньо здійснювати хоча б одну фінансову операцію на місяць. Наприклад, можна поповнити баланс мобільного телефону або сплатити комунальні послуги за рахунок пенсійної виплати.

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