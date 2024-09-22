Имеет ли право пенсионер накапливать свою пенсию на карте

Пенсионные выплаты могут поступать к получателям разными путями. Одни из самых распространенных методов – это зачисление средств на банковскую карту или доставка через отделение Укрпочты. Некоторые лица пенсионного возраста хотят хранить деньги на банковской карте. Однако использовать для этого пенсионный счет не рекомендуется. Об этом пишет 24 tv.ua.

Дело в том, что для получения пенсии создается отдельный банковский счёт. Операции на нем находятся под контролем государственных органов.

По словам министерки Дарьи Марчак, озвученными в эфире телемарафона, если пенсионер не совершал никаких операций со своего банковского счета в течение полугода, поступление пенсии будет приостановлено. Важно отметить, что выплата не отменяется полностью, а только временно блокируется. Это означает, что денежные средства остаются на счетах Пенсионного фонда до выяснения всех обстоятельств.

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Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики, объясняет:

"Когда лицо восстанавливает возможность получать свои средства, эти деньги ожидают его. Срок ожидания составляет не более 3 лет, но сейчас это ограничение не применяется к тем, кто получал пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях."

Чтобы избежать такой ситуации, пенсионеру достаточно совершать хотя бы одну финансовую операцию в месяц. К примеру, можно пополнить баланс мобильного телефона или оплатить коммунальные услуги за счет пенсионной выплаты.

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