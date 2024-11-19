Чи мають право цивільні носити військову форму: пояснення юриста

За словами адвокатки Тетяни Козаченко, яка виступила в ефірі телеканалу Київ24, носіння військової форми цивільними особами, хоч і може викликати незадоволення військовослужбовців, не порушує чинне законодавство України.

Експертка пояснила, що українське законодавство не містить чіткого визначення поняття "військова форма". Таким чином, використання одягу з камуфляжним принтом або піксельним малюнком не класифікується як носіння військової форми.

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Адміністративна відповідальність настає виключно у випадках, коли на одязі присутні військові розпізнавальні знаки, такі як шеврони та погони. Без цих елементів носіння камуфляжу не тягне за собою жодної відповідальності.

Водночас Козаченко висловила занепокоєння щодо випадків використання камуфляжного одягу для скоєння злочинів. На її думку, це питання потребує законодавчого врегулювання для забезпечення належного покарання порушників.

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