Цікаві ідеї для манікюру на осінь 2023: фото

Осінь – це час для насичених кольорів і яскравих акцентів. Так стверджують експерти з моди та краси.

Це стосується і манікюру. У цьому сезоні в моді помаранчевий, жовтий, червоний, зелений – ці кольори ідеально підійдуть для осіннього манікюру. Вони додадуть вашому образу яскравості й життєрадісності.

Матовий манікюр - це ще одна модна тенденція осені 2023 року. Він виглядає стильно й елегантно.

Читайте також: Топ-6 предметів гардероба, які будуть в моді восени-2023

Геометричні візерунки - це класичний варіант манікюру, який ніколи не виходить з моди. Вони можуть бути простими або складними, в залежності від ваших уподобань.

"Фольга" – це ще один модний тренд, який можна використовувати в манікюрі. Вона додасть вашим нігтям оригінальності й блиску.

Нюдовий манікюр - це завжди актуальний варіант. Він підходить для будь-якого випадку і виглядає дуже стильно.

При виборі ідеї для осіннього манікюру враховуйте свій стиль і образ. Не бійтеся експериментувати й створювати свій власний унікальний дизайн.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підходять для зрілих жінок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!