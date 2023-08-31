Топ-6 предметів гардероба, які будуть в моді восени-2023

Поєднання цих речей створить для вам безліч стильних образів.

Жакет

Класичний жакет або піджак вільного крою завжди буде важливою деталлю гардеробу, якщо ви прагнете створити стильний образ. Він ідеально підійде для створення оригінальних багатошарових композицій.

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Джемпер із вертикальними смужками

Светр, гольф, лонгслів або джемпер із вертикально розташованими смужками завжди залишатиметься актуальним. Ви можете поєднувати його з тренчем, закидати через плече замість шарфа, або носити з легкими спідницями та широкими штанами.

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Жіночий костюмний жилет

У цьому році особливо популярні жіночі костюмні жилети. Ви можете одягнути їх як частину трійсету під час прохолодних днів, або носити окремо, поєднуючи зі спідницями, шортами, джинсами або штанами.

Класичний тренч

Ця модель плаща завжди актуальна. Він має відкладний комір, подвійний ряд кнопок, може бути доповнений погонами, манжетами, кокеткою, поясом і розрізом ззаду. Це простий, але стильний елемент гардеробу, який здатен зробити будь-який образ вишуканим.

Кардиган з застібкою

Цей вид светра з застібкою, без коміра, часто з V-подібним вирізом, гудзиками і кишенями, може бути в'язаним або пошитим з текстилю. Він може виконувати роль основної деталі одягу або доповнювати ваш образ.

Сукня середньої довжини

Стильну чорно-білу сукню-сорочку із вертикальними смужками можна носити як з балетками, так і з високими чоботами. Також можливий варіант - трикотажна сукня молочного кольору з рубчиком або універсальне чорне плаття.

Блакитні джинси

Цей тип джинсів може бути прямим, облягаючим або широким. Ви можете поєднувати їх з довгими рукавичками-тільниками, однотонними гольфами-водолазками, базовими футболками і, звісно, джинсовими куртками.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ.

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