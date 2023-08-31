Топ-6 предметов гардероба, которые будут в моде осенью-2023

Сочетание этих вещей создаст для вас множество стильных образов.

Жакет

Классический жакет или пиджак свободного кроя всегда будет важной деталью гардероба, если вы хотите создать стильный образ. Он идеально подойдет для создания оригинальных многослойных композиций.

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Джемпер с вертикальными полосками

Свитер, гольф, лонгслив или джемпер с вертикально расположенными полосками всегда будут актуальны. Вы можете совмещать его с тренчем, забрасывать через плечо вместо шарфа, или носить с легкими юбками и широкими брюками.

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Женский костюмный жилет

В этом году особенно популярны женские костюмные жилеты. Вы можете одеть их как часть трисета во время прохладных дней или носить отдельно, сочетая с юбками, шортами, джинсами или брюками.

Классический тренч

Эта модель плаща всегда актуальна. Он имеет отложной воротник, двойной ряд кнопок, может быть дополнен погонами, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Это простой, но стильный элемент гардероба, способный сделать любой образ изысканным.

Кардиган с застежкой

Этот вид свитера с застежкой, без воротника, часто с V-образным вырезом, пуговицами и карманами, может быть вязан или сшит из текстиля. Он может играть роль основной детали одежды или дополнять ваш образ.

Платье средней длины

Стильное черно-белое платье-рубашку с вертикальными полосками можно носить как с балетками, так и с высокими сапогами. Также возможен вариант – трикотажное платье молочного цвета с рубчиком или универсальное черное платье.

Голубые джинсы

Этот тип джинсов может быть прямым, облегающим или широким. Вы можете совмещать их с длинными перчатками-тельняшками, однотонными гольфами-водолазками, базовыми футболками и, конечно, джинсовыми куртками.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогостоящий образ.

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