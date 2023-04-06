Не робіть цього: стилісти назвали найневдаліші поєднання кольорів в одязі

Гармонійний образ допомагають створити не тільки стильні речі, правильно підібрані фасони, стиль, але й вдало підібрані кольори. Проте деякі відтінки можуть повнити, зробити фігуру візуально ширшою та підкреслюють проблемні місця.

Стилісти наголошують, що деякі кольори категорично один одному не пасують. Про які саме невдалі поєднання йдеться, читайте в матеріалі UAportal.

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Червоний і зелений

Актуальним це кольорове поєднання буде на Різдво, оскільки ці відтінки особливо підходять на це свято. Проте в інших випадках таке поєднання буде мати дисгармонійний вигляд і буде асоціюватися з кольорам світлофора.

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Фіолетовий і жовтий

Якщо поєднувати фіолетові та жовті речі, то в образ створюватиме нав'язливе враження.

Коричневий і чорний

Ці два темні кольори не так і просто поєднати. Оскільки дуже часто цей дует дає брудний або похмурий ефект.

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Зелений і помаранчевий

Яскравий помаранчевий + холодний зелений = справжнє випробування для очей. Речі цієї палітри треба особливо акуратно комбінувати. Хороший спосіб змішувати подібні кольори – обирати їхні більш пудрові, менш насичені варіанти.

Яскраві кольори у великій кількості

Якщо поєднати в одному образі занадто багато яскравих кольорів, то ви можете мати комічний вигляд. Проте така яскравість більш підходить для циркових клоунів.

Стилісти радять уникати яскравих різноколірних речей. Такий одяг точно не буде пасувати до всього.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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