Краще не одягайте: три антитрендові речі, які вийшли з моди (фото)

Деякі речі вже вийшли з моди, тому їх краще не одягати в 2023 році. Вони зіпсують образ та загальне враження про вас.

Застарілі елементи не допоможуть розбавити аутфіт. Тому UAportal пропонує підбірку весняних антитрендів.

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Рвані джинси

Пережитками минулого стали порізані, рвані джинси з великими дірками. На думку стилістів, такого одягу треба негайно позбутися. Але модними залишаються обережні вирізи на джинсах, укорочені кюлоти, банани, прямі джинси 3/4 та класичні 7/8.

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Ви можете не викидати рвані джинси, а покласти в шафу. Як відомо, мода швидкоплинна та циклічна.

Сорочка в поєднанні з жилеткою

Попри те, що стиль преппі дуже актуальний, але трикотажну жилетку з сорочкою краще не поєднувати. Більш стильно буде надати перевагу широкій білій сорочці, яку можна поєднати з денімовою спідницею чи модними джинсами.

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Коротка обтисла шкіряна курка

Короткі обтислі шкірянки вже не в моді та спотворюють образ. Краще обрати широкий варіант, оверсайз шкірянки чи вінтажні куртки з потертостями. Також актуальними залишаються шкіряні пальта і тренчі.

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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