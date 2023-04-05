Лучше не одевайте: три антитрендовых вещи, которые вышли из моды (фото)

Некоторые вещи уже вышли из моды, поэтому их лучше не одевать в 2023 году. Они испортят образ и общее впечатление о вас.

Устаревшие элементы не помогут разбавить аутфит. Поэтому UAportal предлагает подборку весенних антитрендов.

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Рваные джинсы

Пережитками прошлого стали изрезанные, рваные джинсы с большими дырками. По мнению стилистов, от такой одежды нужно немедленно избавиться. Но модными остаются аккуратные вырезы на джинсах, укороченные кюлоты, бананы, прямые джинсы 3/4 и классические 7/8.

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Вы можете не выбрасывать рваные джинсы, а положить в шкаф. Как известно, мода быстротечна и циклична.

Рубашка в сочетании с жилеткой

Несмотря на то, что стиль преппи очень актуален, но трикотажную жилетку с рубашкой лучше не совмещать. Более стильно будет предпочесть широкую белую рубашку, которую можно сочетать с денимовой юбкой или модными джинсами.

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Короткая обжатая кожаная курица

Короткие обжатые кожанки уже не в моде и уродуют образ. Лучше выбрать широкий вариант, оверсайз кожанки или винтажные куртки с потёртостями. Также актуальными остаются кожаные пальто и тренчи.

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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