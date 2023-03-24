Какие джинсы испортят ваш образ: антитренды в мире брюк

В этом году при выборе брюк модницам и модникам следует обратить внимание на брюки из кожи, джинсы, брюки цвета металлик. А еще в тренде будет вельвет и оверсайз, карго и штаны с отворотом.

Что касается моделей, которые не стоит доставать из шкафа, то в "черный список" попали укороченные джинсы, брюки со стрелками, с бантами на талии и кюлоты. Модные советчики говорят, что следует отложить до лучших времен джинсы скинни, слоучи и бананы.

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В случае выбора джинсов стилисты советуют обращать внимание на широкие модели и отворотные брюки – но не короткие. Джинсы карго тоже будут модными, главное грамотно подобрать размер и фасон, чтобы они сидели на вас и гармонировали с верхней одеждой.

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В новом сезоне следует одевать джинсы оверсайз, модели с завышенной талией (особенно если у вас есть проблемные места в фигуре).

Кстати, украинская стилистка Алина Михайленко советует модникам и модницам также обратить внимание и джинсы с низкой посадкой, а еще baggy jeans, карго, брюки с асимметричными застежками и вшитым бельем.

Напомним, многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб. Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году.

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