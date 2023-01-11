Украинская стилистка показала, какие брюки будут актуальны в 2023 году (фото)
Украинская стилистка Алина Михайленко назвала актуальные штаны на 2023 год. Среди них: кожаные штаны, металлик, вельвет, оверсайз, карго и другие.
На своей странице в TikTok стилистка показала, как выглядят вышеназванные модели. Но не все украинцы оценили такие модные тренды, заявив, что такие вещи были еще у дедов.
Актуальные штаны на 2023 год:
- Брюки с вшитой юбкой.
- Кожа и имитация старой кожи.
- Брюки в цвете металлик.
- Вельветовые брюки.
- Брюки свободного кроя.
- Оверсайз.
- С отворотом.
- Карго: классические или спортивные.
Напомним, украинская стилистка Алина Михайленко назвала актуальные джинсы на 2023 год. Среди них: оверсайз, низкая посадка, желтоватый цвет денима, карго и другие.
Зимнего сезона 2023 года особой популярностью пользуются короткие и объемные пуховики. Эта стильная куртка доступна в монохромных версиях в большинстве модных лейблов и домов.
Многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб. Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году.
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