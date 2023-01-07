Как стильно носить короткие пуховики этой зимой: семь streetstyle-образов (фото)

Зимнего сезона 2023 года особой популярностью пользуются короткие и объемные пуховики. Эта стильная куртка доступна в монохромных версиях в большинстве модных лейблов и домов.

Vogue.ua показал, с чем модницы носят такую вещь этой зимой. Предлагаем семь streetstyle-образов от таких знаменитостей, как Даутцен Крус, Лулу Рейнольдс и Семиле Берманелли.

Самый очевидный и практичный вариант – сочетание короткого пуховика с любимым денимом. Для этого подойдут зауженные джинсы или модели прямого кроя и яркие цвета.

Присмотритесь к более универсальным базовым и приглушенным оттенкам: бежевому, бледно-зеленому и черному.

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Кроме этого, стилизовать такой пуховик можно удачно с мидиоюбками с разрезом и штанами свободного кроя. Создать эффектный total look помогут кожаные изделия.

Напомним, что многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб. Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году.

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