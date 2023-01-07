Як стильно носити короткі пуховики цієї зими: сім streetstyle-образів (фото)

Зимового сезону 2023 особливою популярністю користуються короткі та об'ємні пуховики. Ця стильна куртка доступна в монохромних версіях у більшості модних лейблів та домів.

Vogue.ua показав, з чим модниці носять таку річ цієї зими. Пропонуємо сім streetstyle-образів від таких знаменитостей, як Даутцен Крус, Лулу Рейнольдс і Семіле Берманеллі тощо.

Найочевидніший та найпрактичніший варіант — поєднання короткого пуховика з улюбленим денімом. Для цього підійдуть завужені джинси чи моделі прямого крою та яскравих кольорів.

Придивіться до більш універсальних базових та приглушених відтінків: бежевого, блідо-зеленого та чорного.

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Крім цього, стилізувати такий пуховик можна вдало з з мідіспідницями з розрізом та штанами вільного крою. Створити ефектний total look допоможуть шкіряні вироби.

Нагадаємо, що чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб. Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році.

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