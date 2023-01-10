Стилистка показала актуальные джинсы на 2023 год (фото)

Украинская стилистка Алина Михайленко назвала актуальные джинсы на 2023 год. Среди них: оверсайз, низкая посадка, желтоватый цвет денима, карго и другие.

На своей странице в TikTok стилистка показала, как выглядят вышеназванные модели. Однако украинцы такая мода совсем не нравится.

Актуальные джинсы на 2023 год

оверсайз;

baggy jeans;

низкая посадка;

желтоватый цвет денима.

джинсы карго;

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с асимметричными застежками;

с вшитым бельем.

Стилистка заметила, если вы хотите стилизовать образы в стиле 00-х, тогда клеш будет очень актуален, особенно с желтоватым оттенком. Или же брать более свободные варианты, чтобы не обтягивали бедра. Стильными также джинсы с разрезами снизу.

Украинцы в сети отметили, что у них были такие джинсы в глубокой молодости. Поэтому теперь надо лезть на чердак, чтобы достать их.

Наносилась еще в школе, буду немодной.

Представила как с нашей зимой я собрала всю грязь на джинсах, пока дошла до машины)

Как бы там мода ни менялась, а мом с высокой посадкой самые адекватные, стильные и универсальные.

Эти ужасающие штаны испортят даже самую красивую фигуру.

Низкая посадка совсем не нравится.

Напомним, что зимнего сезона 2023 года особой популярностью пользуются короткие и объемные пуховики. Эта стильная куртка доступна в монохромных версиях в большинстве модных лейблов и домов.

Многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб. Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году.

Одним из самых сексуальных платьев зимы стало платье с открытой спиной. Она вдохновлена образом Мирей Дарк в фильме "Высокий блондин в черном ботинке".

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