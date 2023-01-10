Стилістка показала актуальні джинси на 2023 рік (фото)
Українська стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні джинси на 2023 рік. Серед них: оверсайз, низка посадка, жовтуватий колір деніму, карго та інші.
На своїй сторінці в TikTok стилістка показала, як виглядають вищеназвані моделі. Проте українці така мода зовсім не до вподоби.
Актуальні джинси на 2023 рік:
- оверсайз;
- baggy jeans;
- низька посадка;
- жовтуватий колір деніму.
- джинси карго;
- з асиметричними застібками;
- з вшитою білизною.
Стилістка зауважила, якщо ви хочете стилізувати образи у стилі 00-х, тоді кльош буде дуже актуальним, особливо з жовтуватим відтінком. Або ж брати більш вільні варіанти, щоб не обтягували стегна. Стильними також є джинси з розрізами знизу.
Українці у мережі зауважили, що мали такі джинси в глибокій молодості. Тому тепер треба лізти на горище, щоб дістати їх.
- Наносилася ще в школі, буду немодною.
- Уявила як з нашою зимою я зібрала весь бруд на джинсах поки дійшла до машини)
- Як би там мода не мінялася, а мом з високою посадкою самі адекватні, стильні і універсальні.
- Ці жахливі штани зіпсують навіть саму гарну фігуру.
- Низька посадка зовсім не подобається.
Нагадаємо, що зимового сезону 2023 особливою популярністю користуються короткі та об'ємні пуховики. Ця стильна куртка доступна в монохромних версіях у більшості модних лейблів та домів.
Чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб. Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році.
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