Забудьте о таких вещах: стилистка объяснила, почему не стоит носить одежду с надписями

В этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

В своем TikTok эксперт на этот раз уделила внимание верхней одежде, а именно – футболкам. Она назвала антитренды сезона, которые должны подождать лучших времен.

Так, по мнению, Михайленко лучше выбирать однотонные футболки обычного кроя без всяких рюшей, бантов и блесток. Блогерша выступила против рюшей на футболках. Более того, она считает, что актуальными они никогда не были. Стилистка объяснила – рюши на рукавах могут нанести вред силуэту.

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Михайленко не советует и футболку, имеющую изображения животных, людей или каких-нибудь вымышленных персонажей.

А еще – если на футболках есть надписи разными шрифтами. По ее мнению, на футболке должна быть одна надпись, но исполненная в едином стиле.

Напомним, украинская стилистка Алина Михайленко назвала актуальные джинсы на 2023 год. Среди них: оверсайз, низкая посадка, желтоватый цвет денима, карго и другие.

Многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб. Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году.

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