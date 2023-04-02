Спрячьте далеко в шкаф: пять антитрендов обуви на весну (фото)

Обувь может сделать образ ярче или испортить ее. Некоторые модели считают устаревшими, поэтому лучше их не одевать и спрятать далеко в шкаф.

К примеру, обувь с открытым или круглым носком лучше заменить "квадратным носом". Детальнее об антитрендовой весенней обуви, рассказал "Апостроф".

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Обувь с открытым или круглым носком

В 2023 году круглый носок, как и открытый, вышел из моды. Такие модели придают объем ногам и делают их более массивными.

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Эти устаревшие модели лучше заменить обувь с квадратным носом.

Кроссовки на танкетке (сникерсы)

Раньше кроссовки на танкетке пользовались особой популярностью, но сейчас такую обувь лучше спрятать далеко в шкаф.

Прекрасной альтернативой станут универсальные и удобные челси.

Спортивные босоножки

Стилисты советуют лучше избавиться от спортивных босоножек, хоть это и удобно. Обратите внимание на более современные и стильные модели.

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Лучше выбрать стильные босоножки на массивной подошве или другой обуви с нестандартным дизайном.

Босоножки на плоской подошве

Плоская подошва будет выглядеть неуместно и устарела. Поэтому лучше отказаться от таких босоножек.

Уже не первый сезон актуальной остается объемная подошва, придающая образу дерзости и актуальности.

Заколки

Стилисты советуют забыть в этом сезоне о тоненьких высоких шпильках. Лучше обратите внимание на квадратные стойки, которые будут более удобными.

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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