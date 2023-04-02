Заховайте далеко у шафу: п'ять антитрендів взуття на весну (фото)

Взуття може зробити образ яскравішим чи зіпсувати його. Деякі моделі вважають застарілими, тому їх краще не одягати та сховати далеко в шафу.

До прикладу, взуття з відкритим чи круглим носком краще замінити на "квадратний ніс". Детальніше про антитрендове весняне взуття, розповів "Апостроф".

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Взуття з відкритим чи круглим носком

В 2023 році круглий носок, як і відкритий, вийшов з моди. Такі моделі додають об'єму ногам та роблять їх масивнішими.

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Ці застарілі моделі краще замінити на взуття з квадратними носом.

Кросівки на танкетці (снікерси)

Раніше кросівки на танкетці користувалися особливою популярністю, але зараз таке взуття краще заховати далеко в шафу.

Чудовою альтернативою стануть універсальні та зручні челсі.

Спортивні босоніжки

Стилісти радять краще позбутися спортивних босоніжок, хоч це і зручно. Зверніть увагу на більше сучасних та стильних моделях.

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Краще обрати стильні босоніжки на масивній підошві чи інше взуття з нестандартним дизайном.

Босоніжки на плоскій підошві

Плоска підошва зараз матиме недоречний та застарілий вигляд. Тому краще відмовитися від таких босоніжок.

Вже не перший сезон актуальною залишається об'ємна підошва, яка додає образу зухвалості та актуальності.

Шпильки

Стилісти радять забути цього сезону про тоненькі високі шпильки. Краще зверніть увагу на квадратні стійкі підбори, які будуть більш зручними.

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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