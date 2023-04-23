Цікавий смак та мало калорій: піца з цвітної капусти

Якщо ви на дієті чи хочете зменшити споживання вуглеводів – рецепт піци на "коржі" з цвітної капусти саме для вас.

Інгредієнти:

– 1 качан цвітної капусти (близько 600 г)

– 1 яйце

– 100 г твердого сиру

– сіль, перець, орегано на смак

– 200 г томатного соусу

– 150 г моцарели

– начинка на вибір (ковбаса, гриби, оливки, перець і т.д.)

Розділіть капусту на суцвіття та помийте. Висушіть серветками.

Подрібніть капусту у блендері. Консистенція має нагадувати рис.

Покладіть капустяну суміш у миску та поставте у мікрохвильовку на 5 хвилин на максимальну потужність. За відсутності мікрохвильовки – відваріть капусту до м’якості та відіжміть зайву рідину.

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До капустяної крихти додайте яйце, натертий сир, орегано, посоліть та поперчіть. Змішайте усі інгредієнти.

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Деко застеліть пергаментом або змастіть маслом. Отриману суміш викладіть на деко. Товщина шару суміші має бути не більше 0,5 см. Зробіть бортики по краях та відправте запікатись у розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Вийміть з духовки та намастіть томатним соусом. Посипте сиром та викладіть начинку, яка вам довподоби.

Запікайте ще 10 хвилин. Подавайте.

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