З сиром та шинкою: рецепт оригінальних дерунів

Деруни – проста страва на кожен день. UaPortal пропонує вам урізноманітнити її та приготувати деруни з додаванням сиру та шинки.

Інгредієнти:

– картопля – 600 г;

– сир (копчений, або будь-який інший на ваш смак) – 100 г;

– шинка — 100 г;

– одне яйце;

– петрушка та кріп;

– борошно — 2 ст. ложки;

– олія рослинна, сіль, перець чорний мелений.

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Спосіб приготування:

1. Натріть сир.

2. Наріжте шинку.

3. Очистіть картоплю та натріть. Відіжміть від рідини. Можна також подрібнити картоплю на блендері чи натерти на великій тертці – структура буде цікавішою.

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4. Змішайте картоплю з сиром та шинкою.

5. Додайте яйце та перемішайте.

6. Наріжте зелень, додайте до картопляної суміші. Також додайте борошно, сіль та перець.

7. Розігрійте олію на сковорідці. Смажте деруни до золотистої скоринки з обох боків.

Подавайте зі сметаною чи соусом з грецького йогурта з часником та зеленню.

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