Інженер назвав ідеальну температуру для обігріву будинку

В Україні очікуються низькі температури, що означає чималі рахунки за опалення. Втім, зекономити кошти можна не виставляючи велику температуру на котлі та батареях.

Метью Дженкінс, експерт з опалення, радить вмикати центральне опалення, коли середня температура на вулиці опускається нижче 15 градусів Цельсія. Саме на цей показник варто орієнтуватися, повідомляє Express.co.uk.

Більшість людей вважає оптимальну температуру для комфорту восени та взимку від 18 до 21 градуса Цельсія. Втім, це не так.

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Експерт з енергоефективності Стівен Хенкінсон із Electric Radiators Direct закликає подумати про зниження стандартної температури на градус-два. За його словами, перехід від 21 градуса до 18 градусів може знизити ваш річний рахунок за опалення на 15 відсотків%

Для тих, хто шукає дешевші способи зігрітися, коли температура падає, пляшки з гарячою водою чудово підійдуть. Закип'ятити воду буде дешевше, аніж підвищувати температуру в котлі або батареях.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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