Як зекономити електроенергію користуючись бойлером: експерти дали 4 дієві поради

Водонагрівач - це один із найбільших споживачів електроенергії. У середньому, сім'я з трьох осіб витрачає близько 200 кВт-год на місяць на його роботу. Ми підкажемо, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Про це пише ТСН.

Якщо ви обираєте водонагрівач, зверніть увагу на його об'єм. Для родини з 2-3 осіб 100 літровий прилад - це зайві витрати. Оптимальний об'єм для такої кількості людей - 50-60 літрів. Також слід звернути увагу на клас ефективності, який має бути не нижче А/А+.

Для економії енергії рекомендується встановити температуру нагрівання на рівні 55 градусів, це дозволить знизити споживання електроенергії без втрати комфорту. Також корисно програмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. Якщо у вас є двозонний лічильник і "розумна" розетка, ви можете зекономити електроенергію, використовуючи бойлер з 23:00 до 7:00, коли вона обходиться вдвічі дешевше.

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Не забувайте своєчасно чистити і видаляти накип зсередини бойлера, щоб підтримувати його ефективність.

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Щодо вимикання бойлера з розетки, сучасні моделі мають добру теплоізоляцію і вимикання їх з розетки не призводить до значної економії, оскільки більшість електроенергії витрачається на нагрівання нової холодної води. Тому, для сучасних бойлерів вимикання з розетки не є обов'язковим.

Щодо вимикання бойлера на ніч, якщо вночі гарячою водою не користуються, то термодавач спрацьовує лише кілька разів, і споживання електроенергії мінімальне. Вимикаючи бойлер на ніч, ви лише збільшите витрати електроенергії вранці, коли потрібно буде нагрівати всю воду, що остигла.

Вимикання бойлера з розетки може бути ефективною, якщо ви рідко користуєтеся ним, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням. У таких випадках вимикати його необхідно.

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