Как сэкономить электроэнергию пользуясь бойлером: эксперты дали 4 действенных совета

Водонагреватель – это один из крупнейших потребителей электроэнергии. В среднем семья из трех человек тратит около 200 кВт-ч в месяц на его работу. Мы подскажем, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Об этом пишет ТСН.

Если вы выбираете водонагреватель, обратите внимание на его объем. Для семьи из 2-3 человек 100 литровый прибор – это лишние затраты. Оптимальный объем для такого количества людей – 50-60 литров. Также следует обратить внимание на класс эффективности, который должен быть не ниже А/А+.

Для экономии энергии рекомендуется установить температуру нагрева на уровне 55 градусов, что позволит снизить потребление электроэнергии без потери комфорта. Также полезно программировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку. Если у вас есть двухзонный счетчик и умная розетка, вы можете сэкономить электроэнергию, используя бойлер с 23:00 до 7:00, когда она обходится вдвое дешевле.

Видео дня

Не забывайте своевременно чистить и удалять накипь изнутри бойлера, чтобы поддерживать ее эффективность.

Читайте также: Как платить меньше за коммуналку: простой лайфхак, как сэкономить

Относительно выключения бойлера из розетки, современные модели имеют хорошую теплоизоляцию и выключение их из розетки не приводит к значительной экономии, поскольку большинство электроэнергии тратится на нагрев новой холодной воды. Поэтому, для современных бойлеров выключение из розетки не обязательно.

Относительно выключения бойлера на ночь, если ночью горячей водой не пользуются, термодатчик срабатывает всего несколько раз, и потребление электроэнергии минимальное. Выключая бойлер на ночь, вы только увеличите расход электроэнергии утром, когда нужно будет нагревать всю остывшую воду.

Выключение бойлера из розетки может быть эффективным, если вы редко пользуетесь им, например, только при перебоях с горячим водоснабжением. В этих случаях выключать его необходимо.

Напомним, мы уже писали, как снизить платежки за воду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!