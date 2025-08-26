Одноразова грошова допомога ветеранам: що треба знати

В Україні для ветеранів передбачена одноразова грошова допомога від держави. Однак багато хто з військових не до кінця розуміє, як саме її отримати і в які строки це можливо зробити.

Про це пише Новини.Live. Право на таку підтримку мають захисники й захисниці, які внаслідок війни отримали статус особи з інвалідністю. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та розраховується у прожиткових мінімумах, встановлених у держбюджеті на рік. Так, для першої групи сума складає понад 1,2 мільйона гривень, для другої – понад 900 тисяч, а для третьої – близько 757 тисяч гривень.

Читайте також: Українці без трудового стажу все одно можуть отримати "пенсію": який її розмір

Призначенням допомоги займається Міністерство у справах ветеранів України. Для її отримання потрібно подати заяву й пакет документів, зробити це можна особисто, надіславши поштою або через найближчий ЦНАП.

Раніше ми розповідали, на скільки зростуть пенсії в українців у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!