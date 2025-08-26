Единоразовая денежная помощь ветеранам: что нужно знать

В Украине для ветеранов предусмотрена единовременная денежная помощь от государства. Однако многие военные не до конца понимают, как именно ее получить и в какие сроки это возможно сделать.

Об этом пишет Новости. Live. Право на такую поддержку имеют защитники и защитницы, которые в результате войны получили статус личности с инвалидностью. Размер выплаты зависит от группы инвалидности и рассчитывается в прожиточных минимумах, установленных в госбюджете в год. Так, для первой группы сумма составляет более 1,2 миллионов гривен, для второй – более 900 тысяч, а для третьей – около 757 тысяч гривен.

Назначением помощи занимается Министерство по делам ветеранов Украины. Для ее получения нужно подать заявление и пакет документов, сделать это можно лично, отправив по почте или через ближайший ЦНАП.

