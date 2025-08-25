На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-ти річну дівчинку - поліція

У Бориспільському районі Київщини трапилася трагедія — 7-річний хлопчик смертельно поранив свою 6-річну сусідку з батькової мисливської рушниці. За даними правоохоронців, інцидент стався 23 серпня близько 16:00.

Діти гралися у будинку, де мешкає хлопчик. У якийсь момент він узяв мисливську зброю свого батька й вистрелив у бік дівчинки. Від отриманого поранення дитина померла. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

Поліцейські затримали батька хлопчика. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

