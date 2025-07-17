Стрілянина на Чернігівському полігоні: курсант відкрив вогонь по інструкторах

У Чернігівській області під час тренувальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант відкрив вогонь з автомата Калашникова у бік інструкторів, внаслідок чого загинуло двоє військовослужбовців. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у скоєнні даного злочину.

Цю інформацію повідомила поліція Чернігівської області. "До поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільби курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", — зазначається у повідомленні відомства.

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Підозрюваного було затримано поліцією відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про інцидент занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Проводиться попереднє слідство.

Нагадаємо, 10 липня у Києві застрелили полковника СБУ.

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